Инвестор отреставрировал фасад исторического дома на Плющихе

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

В историческом доме 1903 года постройки на улице Плющиха отреставрировали фасады. В здании бывшего доходного дома, построенном известным петербургским архитектором Василием Шаубой, восстановили лепные элементы декора, арочные оконные проемы и кирпичную кладку.

Компания Vesper, специализирующаяся в сегменте недвижимости класса de luxe, инвестировала в проект 2,5 миллиарда рублей, сообщает Агентство "Москва".

Фасад клубного дома Bunin в стиле неомодерн украшают окна разнообразной конфигурации, эркеры и пилястры, а также кованные ограждения французских балконов. Первый этаж дома оформлен терраццо – материалом, состоящим из мельчайших элементов мрамора, гранита и полудрагоценных камней.

В семиэтажном здании расположено 26 квартир площадью от 65 до 325 квадратных метров. Последний этаж занимают три пентхауса с двусветными гостиными, каминами и выходами на собственные террасы.

Квартиры предлагаются с отделкой, включающей в себя оборудованные кухни и ванные комнаты. Дом оснащен системой создания микроклимата.

В 2015 году компания Vesper завершила ремонтные работы в Шереметьевском подворье на улице Никольская. В настоящее время там располагаются апартаменты St. Nickolas. В 2017-2018 годах будут завершены еще два проекта: "Современник" на Чистых прудах и Cloud Nine в 900 метрах от Кремля.