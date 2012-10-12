Для жилого комплекса "Итальянский квартал" утвержден градплан участка

12 октября 2012, 11:16
Градостроительно-земельная комиссия Москвы оформила градостроительный план земельного участка для элитного жилого комплекса "Итальянский квартал", который возводится по адресу: Долгоруковская улица, владение 21, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.
Площадь земельного участка составляет 2,45 га.
"На нем возводится офисно-жилой комплекс общей площадью до 111 тысяч кв. метров, в том числе наземная - не более 71 тысячи кв. метров. В составе комплекса предусмотрены помещения для работы с детьми площадью не менее 1 500 кв. метров, а также паркинг на 700 машино-мест", - говорится в сообщении.
Помимо этого, власти согласовали градостроительный план земельного участка на северо-востоке столицы по адресу: улица Милашенкова, владение 6.
На этом месте будет построен жилой дом общей площадью застройки 32 тысячи кв. метров, в том числе площадь автостоянки составит 10,7 тысячи кв. метров, добавили в ведомстве,
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