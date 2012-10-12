Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

12 октября 2012, 11:16

Для жилого комплекса "Итальянский квартал" утвержден градплан участка

строительство Градостроительно-земельная комиссия строительство и реконструкция

Градостроительно-земельная комиссия Москвы оформила градостроительный план земельного участка для элитного жилого комплекса "Итальянский квартал", который возводится по адресу: Долгоруковская улица, владение 21, информирует пресс-служба Москомстройинвеста.

Площадь земельного участка составляет 2,45 га.

"На нем возводится офисно-жилой комплекс общей площадью до 111 тысяч кв. метров, в том числе наземная - не более 71 тысячи кв. метров. В составе комплекса предусмотрены помещения для работы с детьми площадью не менее 1 500 кв. метров, а также паркинг на 700 машино-мест", - говорится в сообщении.

Помимо этого, власти согласовали градостроительный план земельного участка на северо-востоке столицы по адресу: улица Милашенкова, владение 6.

На этом месте будет построен жилой дом общей площадью застройки 32 тысячи кв. метров, в том числе площадь автостоянки составит 10,7 тысячи кв. метров, добавили в ведомстве,

Ссылки по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать