Регионы рискуют остаться без строителей

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Семь регионов России рискуют остаться без строительных компаний. В рамках проверки в строительной сфере Ростехнадзор выявил саморегулируемые организации (СРО), которые не смогли предоставить средства, собранные в компенсационный фонд.

Как отмечает Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), уже было выявлено 64 таких СРО, в каждой из них состоит не менее 100 строительных компаний.

Так, 57 СРО разместили средства компенсационного фонда в недостаточном размере. Из необходимых 28,68 миллиардов рублей на счетах было обнаружено всего 3,76 миллиардов рублей. Семь СРО и вовсе не предоставили сведений о размещении средств компенсационного фонда. Таким образом входящие в СРО компании автоматически лишаются допуска к работам, сообщает газета "Известия".