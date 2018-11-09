Строительство школы хореографии и ИЗО началось на юго-западе Москвы

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Работы по строительству школы хореографии и изобразительных искусств стартовали в Ломоносовском районе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.

По данным ведомства, передает Агентство "Москва", трехэтажное здание появится в квартале 18, корпус 5Б, недалеко от станции метро "Проспект Вернадского". Обучаться различным видам танца и изобразительных искусств в школе смогут как школьники, так и дети дошкольного возраста.

Танцевальные уроки будут проходить в специально оборудованных классах на третьем этаже. А на первом этаже обустроят классы скульптуры, живописи, прикладного искусства и истории искусств. Кроме того, на втором этаже здания разместится актовый зал для выступлений.

Общая площадь здания, по информации Мосгосстройнадзора, составит 2,7 тысячи квадратных метров. Строительство школы искусств должны завершить во второй половине 2020 года. Работы будет финансировать инвестор.

Ранее о планах по строительству новой школы хореографии и ИЗО на юго-западе столицы сообщил в своем микроблоге в Twitter Сергей Собянин.