Согласован проект капитального ремонта здания 1910-го года постройки

8 декабря, 13:42
Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Здание 1910-го года постройки в Тверском районе отреставрируют. Проект капитального ремонта согласовала Москомэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".
В здании, расположенном на улице 1-я Тверская-Ямская, дом № 29, строение 1, проведут фасадные работы и ремонт кровли. Архитектурный облик здания и планировка помещений останутся неизменными.
Стены и цоколь отмоют, гранитную плитку на цокольной части здания отремонтируют и частично заменят. Также запланирована замена штукатурного слоя стен фасадов.
Декоративные элементы здания очистят и окрасят, также восстановят кирпичную кладку. Стены со стороны дворового фасада и внутри арки облицуют пластиковыми панелями, а верхний элемент кровли заменят и покрасят.
Также запланирован ремонт вытяжек на кровле, замена водосточных труб, и покраска ограждения на кровле.
Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала 2017 года отреставрировано около 180 исторических зданий. В следующем году в реставрации будет около 400 памятников.
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