Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Город

8 декабря, 13:42

Согласован проект капитального ремонта здания 1910-го года постройки

строительство город

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Здание 1910-го года постройки в Тверском районе отреставрируют. Проект капитального ремонта согласовала Москомэкспертиза, сообщает Агентство "Москва".

В здании, расположенном на улице 1-я Тверская-Ямская, дом № 29, строение 1, проведут фасадные работы и ремонт кровли. Архитектурный облик здания и планировка помещений останутся неизменными.

Стены и цоколь отмоют, гранитную плитку на цокольной части здания отремонтируют и частично заменят. Также запланирована замена штукатурного слоя стен фасадов.

Декоративные элементы здания очистят и окрасят, также восстановят кирпичную кладку. Стены со стороны дворового фасада и внутри арки облицуют пластиковыми панелями, а верхний элемент кровли заменят и покрасят.

Также запланирован ремонт вытяжек на кровле, замена водосточных труб, и покраска ограждения на кровле.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве с начала 2017 года отреставрировано около 180 исторических зданий. В следующем году в реставрации будет около 400 памятников.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать