Жилой комплекс с подземной автостоянкой и детским садом построили в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жилой комплекс с подземной автостоянкой и социальной инфраструктурой ввели в эксплуатацию на юге столицы.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе Мосгосстройнадзора, новый многоэтажный жилой комплекс находится на улице Серпуховской Вал. В нем свыше тысячи квартир, а также подземная автостоянка, рассчитанная почти на две тысячи машино-мест, уточнил председатель комитета Олег Антосенко.

Отмечается также, что эти объекты возвели на средства инвестора в рамках проекта ЖК "Донской Олимп". В соответствии с проектом, на участке построили четыре разноэтажных секционных жилых корпуса и многофункциональный корпус с офисными помещениями и кафе. Объединяет корпуса подземная часть, где расположена двухуровневая автостоянка.

В сообщении Мосгосстройнадзора сказано, что социальная инфраструктура жилого комплекса включает детский сад на 115 мест, а также детские игровые площадки, велосипедные и прогулочные дорожками, уличные тренажеры и переносные парковые диваны. В помещения ресторанов, выставочных залов и магазинов на первом этаже можно попасть прямо со стороны улицы, не заходя во двор. Это решение позволило создать там "двор без машин".

Кроме того, новые здания доступны для маломобильных групп населения.

Фасады ЖК оформлены в "неоклассическом" стиле с использованием современных экологически чистых отделочных материалов, таких как натуральный камень, минеральные штукатурки, декоративные элементы и высокотехнологичные имитации.

Антосенко подчеркнул, что за ходом работ с самого их начала следили эксперты Мосгосстройнадзора. По поручению Сергея Собянина специалисты тщательно контролировали качество строительно-монтажных работ, и все выявленные в ходе проверок нарушения были устранены застройщиком.

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