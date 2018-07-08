В Москве заканчивают строить Северо-Западную хорду

8 июля, 09:35
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Сергей Собянин рассказал об окончании строительства Северо-Западной хорды. Об этом мэр заявил в интервью телеканалу "Россия 1".
"На следующей неделе запустим последний участок от Рублевского шоссе до Можайки, и можно сказать, что основная улично-дорожная сеть этого большого, гигантского проекта будет завершена", – сказал он.
По его словам, длина хорды составляет более 80 километров. После завершения строительства власти планируют вводить необходимые дорожные объекты. Это развязка МКАД и улицы Генерала Дорохова, мост через канал имени Москвы и стыковка Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.
В состав хорды входят Алабяно-Балтийский тоннель и единственный в городе винчестерный тоннель на улице Народного ополчения.
Строительство эстакады на Северо-Западной хорде
Помимо Северо-Восточной хорды, в базовую дорожную сеть войдут Северо-Западная хорда, Южная рокада и улично-дорожная сеть ТиНАО.
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