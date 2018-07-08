В Москве заканчивают строить Северо-Западную хорду

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Сергей Собянин рассказал об окончании строительства Северо-Западной хорды. Об этом мэр заявил в интервью телеканалу "Россия 1".

"На следующей неделе запустим последний участок от Рублевского шоссе до Можайки, и можно сказать, что основная улично-дорожная сеть этого большого, гигантского проекта будет завершена", – сказал он.

По его словам, длина хорды составляет более 80 километров. После завершения строительства власти планируют вводить необходимые дорожные объекты. Это развязка МКАД и улицы Генерала Дорохова, мост через канал имени Москвы и стыковка Северо-Западной и Северо-Восточной хорд.

В состав хорды входят Алабяно-Балтийский тоннель и единственный в городе винчестерный тоннель на улице Народного ополчения.

Строительство эстакады на Северо-Западной хорде