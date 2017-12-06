Павильон ВДНХ "Автомобильная промышленность" превратят в музеехранилище

Фото: moskvitch-rally.ru

Павильон ВДНХ "Автомобильная промышленность" отремонтируют и превратят в хранилище для экспонатов центра "Космонавтика и авиация". Об этом сообщил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

"В следующем году на ВДНХ запланировано открытие одного из самых крупных современных музейных комплексов столицы – центра "Космонавтика и авиация", где каждый сможет узнать что-то новое о космосе и участии человека в его освоении, – цитирует Леонова портал мэра и правительства Москвы. – На площади более чем в тысячу квадратных метров будет размещено порядка 120 экспонатов ракетно-космической и оборонной промышленности. Создание музеехранилища – важный этап подготовки к этому знаковому открытию".

Обновленное здание разделят на зону хранения экспонатов и офисную часть с бытовыми помещениями. В хранилище будут содержать крупные тяжелые макеты. На административной части, помимо офисов появятся санузел, гардероб, душевые, кладовые и помещения для приема пищи.

В здании разберут перегородки и части декоративной кирпичной стены там, где будет вход в офисный блок, а также оштукатурят фасад. Планируется также провести ремонт цоколя, возведение новых перегородок и оформление входной группы керамогранитными плитами. Перед главным входом площадку замостят тротуарной плиткой. Внутренние помещения покрасят, восстановят облицовку из натурального камня.

Отдельное внимание уделят благоустройству территории: восстановлению газона и установке малых архитектурных форм.

Пространство центра "Космонавтика и авиация" будет состоять из трех тематических зон: "Космический бульвар", "Космодром будущего" и "Конструкторское бюро". Одной из основных функций работы центра станет образование. Посетители смогут познакомиться с основными вехами и достижениями российской космонавтики ХХ века, важнейшими проектами пилотируемых аппаратов и многим другим. Ежедневно комплекс смогут посещать до 20 тысяч человек. Всего там представят более 120 экспонатов. Открыть выставку планируют в 2018 году.