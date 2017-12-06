Проект планировки бывшего Черкизовского рынка утвердят в III квартале 2018 года

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Проект планировки территории бывшего Черкизовского рынка может утвердить в III квартале 2018 года. Ориентировочная площадь участка составит около 100 гектар.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, на территории бывшего рынка располагаются здания и сооружения, которые принадлежат Российскому государственному университету физической культуры, спорта, молодежи и туризма (РГУФК). Также там находятся спортивные сооружения, детский сад и общежитие, сообщает Агентство "Москва".

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что на месте Черкизовского рынка планируется построить жилье в рамках программы реновации. Его возведут к концу 2019 – началу 2020 годов. В новые дома переселят жителей сносимых пятиэтажек района Измайлово.

Черкизовский рынок закрыли в 2009 году из-за нарушения пожарных, санитарных и других норм. Рынок считался крупнейшим вещевым рынком в России.

Накануне экс-владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов стал обвиняемым по уголовному делу об убийстве. Его обвиняют в убийстве двоих человек.

По версии следствия, Исмаилов организовал убийство предпринимателей Владимира Савкина и Юрия Брылева, совершенное в 2016 году.