5 декабря, 12:33
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В Зеленограде на торги выставят три земельных участка для строительства объектов различного функционального назначения.
Как рассказали в Москомстройинвесте, первый участок площадью 1 гектар расположен по адресу: Москва, Зеленоград, ПЗ "Восточная", пересечение Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Там можно будет возвести объект производственного назначения площадью порядка 20 тысяч квадратных метров, передает Агентство "Москва".
Второй участок находится по адресу: зона "Малино", Кутузовское шоссе, владение 2. Его площадь составляет около 0,4 гектара. Предполагается, что там возможно строительство объектов торгового назначения. На третьем участке, расположенном по адресу проезд 65Б, планируется построить торгово-выставочный центр. Площадь территории – 0,8 гектара.
Отмечается, что в настоящий момент все участки свободны от застройки и не используются.
Ранее сообщалось, что столичные власти выставили на аукционы 71 нежилой объект по специальной цене для малого и среднего бизнеса.
Помещения площадью от 51,6 до 420 квадратных метров располагаются на первых и цокольных этажах жилых домов, в торговых и административных зданиях. Стартовая стоимость каждого из них – 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. С победителям аукциона заключат договор аренды с фиксированной ставкой на 10 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: