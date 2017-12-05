Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Зеленограде на торги выставят три земельных участка для строительства объектов различного функционального назначения.

Как рассказали в Москомстройинвесте, первый участок площадью 1 гектар расположен по адресу: Москва, Зеленоград, ПЗ "Восточная", пересечение Сосновой аллеи и Фирсановского шоссе. Там можно будет возвести объект производственного назначения площадью порядка 20 тысяч квадратных метров, передает Агентство "Москва".

Второй участок находится по адресу: зона "Малино", Кутузовское шоссе, владение 2. Его площадь составляет около 0,4 гектара. Предполагается, что там возможно строительство объектов торгового назначения. На третьем участке, расположенном по адресу проезд 65Б, планируется построить торгово-выставочный центр. Площадь территории – 0,8 гектара.

Отмечается, что в настоящий момент все участки свободны от застройки и не используются.

Ранее сообщалось, что столичные власти выставили на аукционы 71 нежилой объект по специальной цене для малого и среднего бизнеса.

Помещения площадью от 51,6 до 420 квадратных метров располагаются на первых и цокольных этажах жилых домов, в торговых и административных зданиях. Стартовая стоимость каждого из них – 4,5 тысячи рублей за квадратный метр. С победителям аукциона заключат договор аренды с фиксированной ставкой на 10 лет.