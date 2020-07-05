Названы регионы с наибольшей протяженностью автомобильных дорог

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Росстат представил данные о состоянии российских автомобильных дорог за 2019 год. На основе этой статистики аналитики RT подготовили отчет о протяженности дорожного полотна по регионам РФ.

В ходе исследования выяснилось, что самые длинные дороги – в Алтайском крае. Суммарно здесь 54,3 тысячи километров дорожного полотна. В топ-3 также входят Башкирия и Московская область – 48,6 и 43,5 тысячи километров соответственно.

Что касается наименьшей оснащенности дорогами, то она наблюдается в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (382 километра), Севастополь (1,1 тысячи километров) и Чукотка (2,16 тысячи километров). Кроме того, схожие показатели зафиксированы в Камчатском крае и Магаданской области – по 2,2 и 2,7 тысячи километров.

Суммарно за весь 2019 год в Российской Федерации было 1,5 миллиона километров дорог. Это на 89,2 процента превышает показатель 2009 года.

Ранее стало известно, что Минтранс РФ предложит россиянам механизмы инвестиций в строительство инфраструктуры. В ведомстве рассказали, что рассматривается вариант с облигациями.

"Автодор" планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. В 2019-м скоростной режим на 44-х участках федеральных трасс был повышен с 90 до 110 километров в час. Общая протяженность таких дорожных отрезков составляет 121 километр.