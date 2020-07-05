Названы регионы с наибольшей протяженностью автомобильных дорог

08:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Росстат представил данные о состоянии российских автомобильных дорог за 2019 год. На основе этой статистики аналитики RT подготовили отчет о протяженности дорожного полотна по регионам РФ.
В ходе исследования выяснилось, что самые длинные дороги – в Алтайском крае. Суммарно здесь 54,3 тысячи километров дорожного полотна. В топ-3 также входят Башкирия и Московская область – 48,6 и 43,5 тысячи километров соответственно.
Что касается наименьшей оснащенности дорогами, то она наблюдается в таких регионах, как Ненецкий автономный округ (382 километра), Севастополь (1,1 тысячи километров) и Чукотка (2,16 тысячи километров). Кроме того, схожие показатели зафиксированы в Камчатском крае и Магаданской области – по 2,2 и 2,7 тысячи километров.
Суммарно за весь 2019 год в Российской Федерации было 1,5 миллиона километров дорог. Это на 89,2 процента превышает показатель 2009 года.
Ранее стало известно, что Минтранс РФ предложит россиянам механизмы инвестиций в строительство инфраструктуры. В ведомстве рассказали, что рассматривается вариант с облигациями.
"Автодор" планирует увеличить скоростной лимит на платных трассах до 150 километров в час. В 2019-м скоростной режим на 44-х участках федеральных трасс был повышен с 90 до 110 километров в час. Общая протяженность таких дорожных отрезков составляет 121 километр.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: