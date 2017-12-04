Мост соединит Крым и Тамань до конца 2017 года

4 декабря, 09:12
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Монтаж пролетов автодорожной части моста через Керченский пролив завершится до Нового года. В результате от одного берега до другого можно будет пройти пешком, сообщил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков.
Как передает "Российская газета", над фарватером пролива установлены обе арки – автомобильная и железнодорожная. Конструкции весом шесть тысяч тонн каждая подняли и установили на высоте 35 метров.
Закончены все 288 опор автомобильного моста. Также на сегодняшний день из 595 опор двух параллельных нитей транспортного перехода полностью готовы 444. В целом автомобильная часть моста завершена на 95 процентов, а железнодорожная более чем на 50 процентов.
Кроме того, мост обрел свои готовые очертания – свои места заняли более трех тысяч свай длиною свыше 160 километров, 160 тысяч кубометров бетона и 100 тысяч тонн металлоконструкций. Осталось уложить два последних звена, чтобы замкнуть общую цепь.
Новиков подчеркнул, что первое время проходить по мосту смогут только строители, а через два – три месяца перемещаться сможет строительная техника.
Прежде чем сдать мост в эксплуатацию, строителям предстоит разрезать цельное мостовое полотно на секции и сформировать из них "плети", установить деформационные швы, смонтировать около 70 километров ограждений, десятки километров кабелей и сотни осветительных мачт, сформировать автоматическую систему управления дорожным движением и, наконец, нанести разметку.
Также металл обработают антикоррозийным покрытием. Параллельно продолжатся работы на железнодорожной части моста.
Название моста через Керченский пролив россияне выберут путем голосования. Организатором голосования выступил Минтранс. В ведомстве определили пять наиболее популярных вариантов названия моста: Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Помимо этого также предусмотрена графа "свой вариант".
Крымский мост свяжет Крым с Краснодарским краем. Движение автотранспорта по мосту планируют запустить в 2018 году, а железнодорожного транспорта – в 2019 году.
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