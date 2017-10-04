С начала года поступило более тысячи жалоб на строительный шум в столице

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Более тысячи жалоб на шум со строек рассмотрел с начала года Мосгосстройнадзор, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказал заместитель председателя ведомства Анатолий Кравчук, по всем обращениям начали проводить проверки. Ранее он заявил, что городских застройщиков оштрафовали на сумму более 12 миллионов рублей в связи с нарушениями санитарных норм.

В прошлом году на стройках Москвы ведомство выявило более 1,8 тысячи экологических нарушений. Тогда застройщики получили 6,2 миллиона рублей штрафов.