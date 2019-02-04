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15:50

ФОК в Молодежном планируют ввести в эксплуатацию в конце 2019 года

строительство спорт

15:50

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Физкультурно-оздоровительный комплекс в городском округе Молодежный могут ввести в эксплуатацию в октябре-декабре 2019 года. Об этом сообщило министерство строительного комплекса Московской области.

"В рамках государственной программы Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры" в городском округе Молодежный возводится современный физкультурно-оздоровительный комплекс. На объекте ведутся работы по устройству фундамента здания", – сказал глава ведомства Руслан Тагиев.

Здание спортивного центра переменной этажности – от одного до двух этажей. В нем разместятся спортзал с трибунами для зрителей на 50 мест, зал силовой подготовки, медицинский блок, буфет, тренерские комнаты, раздевалки для спортсменов, административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории обустроят парковку. Отмечается, что комплекс будет оборудован с учетом доступности для маломобильных людей. Тагиев заявил, что проект комплекса разработали с учетом использования легких стальных конструкций, что позволит в разы снизить себестоимость строительства.

Заказчиком является администрация городского округа Молодежный. Средства на строительство направляются из областного и окружного бюджетов.

На прошлой неделе стало известно, что в Ленинском районе Подмосковья планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

строительство спорт

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