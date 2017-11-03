"Галс-Девелопмент" подписал договор купли-продажи с АИЖК

Фото: пресс-служба Галс-Девелопмент

"Галс-Девелопмент" и "Агентство ипотечного жилищного кредитования" подписали договор купли-продажи на офисные помещения общей площадью 74 655,1 квадратный метр и на 327 машиномест общей площадью 4 608,9 квадратных метров в Многофункциональном комплексе "IQ-квартал" в "Москва-Сити".

Стоимость объектов недвижимости составляет более 24,8 миллиарда рублей.

"IQ-квартал – это современный комплекс, расположенный в "Москва-Сити". Данный объект наилучшим образом подходит для целей проекта. Его расположение выгодно отличается даже в сравнении с другими объектами ММДЦ с точки зрения хорошей транспортной доступности, наличия рядом необходимой инфраструктуры и общественных пространств», – говорит управляющий директор АИЖК Ирина Балкарова.

В рамках заключенного договора "Галс-Девелопмент" обязуется передать "Агентству ипотечного жилищного кредитования" нежилые помещения и машиноместа до 30 ноября 2017 года. Помещения башни предназначены для размещения Минэкономоразвития, Минпромторга, Минкомсвязи, а также их подведомственных учреждений.

"Галс-Девелопмент" имеет большой опыт реализации объектов самого высокого уровня, и мы по праву можем гордиться достойным уровнем нашего нового объекта - делового комплекса "IQ-квартал". Мы рады, что внесли вклад в создание знакового городского объекта столицы, который оказался востребованным на столь высоком уровне. Деловой комплекс "IQ-квартал" полностью соответствует международным стандартам офисов класса "А" по своему оснащению, безопасности, современным планировкам и способу организации общественных пространств", – комментирует президент ПАО "Галс-Девелопмент" Сергей Калинин.

Фото: пресс-служба Галс-Девелопмент

"IQ-квартал" включает в себя две офисные башни и многофункциональный терминальный комплекс в ММДЦ "Москва-Сити". Общая площадь второго этапа составляет 128 290 квадратных метров, а площадь терминального комплекса – около 3 тысяч квадратных метров. 20 октября "Галс-Девелопмент" получила разрешение на ввод в эксплуатацию второго этапа комплекса.

Комплекс "IQ-квартал" общей площадью 228 тысяч квадратных метров образуют три башни переменной этажности (21, 33, 42 этажа) и многофункциональный терминальный комплекс. Проект фасада разработан американским архитектурным бюро NBBJ East LLC.

В двух зданиях высотой 33 и 42 этажа расположены офисы класса "А". В третьей жилой башне высотой 21 этаж располагается 207 апартаментов премиального класса. Здание с апартаментами и 5-уровневый подземный паркинг на 716 машиномест были введены в эксплуатацию в конце 2016 года.

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