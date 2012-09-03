Жители поселка в новой Москве обеспокоены вырубкой дубовой рощи

Жители поселка "Лесные поляны-3", который ранее входил в состав Ленинского района Подмосковья, недовольны тем, что рядом с ними под строительство жилого комплекса вырубили дубовую рощу.

Они утверждают, что участок, где ведет работы компания Sezar Group, являлся лесом первой категории.

Вырубки для строительства 11 многоэтажных домов начались в марте. Одновременно местные жители стали писать во все инстанции, передает РИА Новости.

Они обратились за юридической помощью к члену Союза юристов Москвы Александру Толмачеву. По его словам, весной дачники направляли жалобы в поселковую администрацию и районную администрации, но их там не услышали, объяснив, что территория все равно будет московской.

При этом, как утверждает юрист, у застройщиков отсутствует согласование с властями Москвы и с департаментом природопользования.

В свою очередь, в компании Sezar Group заявили, что на территории застройки находились отдельно стоящие деревья и кустарники, все необходимые документы на вырубку были получены. По словам пресс-секретаря компании Елены Карповой, ни одного лишнего дерева сверх разрешенного лимита срублено не было. Более того строители выплатили все компенсационные платежи за каждое дерево, а также взяли на себя обязательство озеленить свою территорию.

Также она сообщила, что были проведены публичные слушания, которые подтвердили законность действий Sezar Group.

То, что разрешение на вырубку было выдано властями Подмосковья, подтвердили и в руководстве новых столичных округов. Как прокомментировал зампрефекта Троицкого и Новомосковского округов Дмитрий Набокин, Ленинским муниципальным районом были выпущены два постановления по вырубке деревьев под объекты строительства и санитарные вырубки. Документы были выданы еще до перехода земель под юрисдикцию Москвы.

В департамент природопользования было направлено обращение для оценки правомерности выпуска этих постановлений. Результаты проверки будут известны в течение месяца.

Напомним, в июле мэр Москвы Сергей Собянин поручил провести ревизию всех выданных разрешений на строительство в новой Москве. На тот момент Мосгосстройнадзор выдал около 10 тысяч актов о нарушениях. В конце августа ведомство приняло решение признать действительными все ранее выданные разрешения на строительство на территории Троицкого и Новомосковского округов.