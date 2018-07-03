Новую дорогу хотят построить в поселении Воскресенское в ТиНАО

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В ТиНАО планируется построить новую дорогу. Ее строительство одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы, возглавляемая Сергеем Собяниным, сообщает Агентство "Москва".

Согласно проекту, расположится она в поселении Воскресенское. Предусмотрено строительство разворотного кольца протяженностью 530 метров, шириной проезжей части – 3,5 метра и тротуара – 2 метра.

Машины на новой дороге будут двигаться по двум полосам в одном направлении. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, строительство разворотного кольца позволит создать в поселении новые маршруты наземного городского транспорта и обеспечить его жителям комфортный доступ к объектам культурно-бытового назначения.

Движение общественного транспорта будет организовано по маршруту поселение Воскресенское – улица Центральная – СНТ "Бархатная роща (НАО)". Проект планировки территории вынесут на публичные слушания.