Миусское трамвайное депо признали памятником культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миусское трамвайное депо получило статус памятника культурного наследия регионального значения. В число объектов, которые попадают под охрану государства, вошло пять зданий и ограда вокруг трамвайного парка.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, все строения будут отреставрированы с сохранением их исторического облика и приспособлены под современные нужды. Предполагается, что реставрационные работы завершатся в апреле 2019 года. До недавнего времени Миусский трамвайный парк носил статус выявленного объекта культурного наследия.

Реставрацию депо проведут за счет привлечения частных инвестиций. Для этого парк передали в долгосрочную аренду инвестору по итогам открытого аукциона.

Cостояние фундамента корпусов Миусского депо уже закончили исследовать. Сейчас строения окружены строительными лесами. Специалисты выясняют, в каком состоянии находятся их наружные стены. Отмечается, что точный перечень работ и сроки начала реставрации будут определены позже.

Депо начали возводить в 1874 году как парк конно-железных дорог. В 1907 году Миусский парк перешел на обслуживание вагонов электрического трамвая.

В августе появилась новость, что на месте одного из старейших московских депо могут появиться рынок и рестораны.