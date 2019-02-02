ФОК с бассейном планируют построить в Ленинском районе Подмосковья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Ленинском районе Подмосковья планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с бассейном. Об этом говорится на сайте Главгосстройнадзора Московской области.

"Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку строительства ФОКа с бассейном в поселке Совхоза имени Ленина", – говорится в сообщении.

Как уточняется, проверку завершат 8 февраля. Предположительно, объект закончат строить в третьем квартале текущего года.

Площадь ФОКа составит более 6,5 тысячи кв.м. Там расположат бассейн, душевые, раздевалки, два зала "сухого плавания".

Также в здании разместят кабинет врача, буфет и лабораторию.

Ранее сообщалось, что ФОК с бассейном открылся в поселке Глебовский в Истре. Комплекс состоит из двух этажей. На первом расположен бассейн, на втором – помещения для занятий спортом и буфет. Уточняется, что монолитная чаша бассейна в ФОКе изготовлена из нержавеющей стали толщиной в полтора миллиметра. Это более современный подход, чем сооружение бетонной чаши с выложенной поверх керамической плиткой.