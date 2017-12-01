Собянин утвердил проект планировки территории Хорошевского района

Фото: проект мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление об утверждении проекта планировки территории Хорошевского района. Документ размещен на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что проект предполагает благоустройство территории площадью 17,3 гектара. Там планируется строительство многоквартирных домов с нежилыми помещениями и подземным гаражом на 385 машиномест, детского сада на 125 мест, с подземными гаражами общей емкостью 420 машиномест, которое может быть приспособлено под укрытие для обеспечения защиты населения в случае чрезвычайной ситуации.

В настоящий момент на территории расположены пятиэтажная жилая застройка, дошкольная образовательная организация, боксовые гаражи, склады, объекты делового управления, общественного и производственного назначения, обслуживания автотранспорта, спорта.