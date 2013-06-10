10 июня 2013, 04:26Происшествия
В Москве в результате стрельбы пострадали три человека
В Москве три человека пострадали в ночь на понедельник в результате конфликта с применением травматического оружия.
Инцидент произошел примерно в 00.30 на пересечении Волгоградского проспекта с улицей Талалихина. Между двумя компаниями вспыхнула ссора, и члены одной из них открыли огонь из травматики, после чего скрылись на автомашине Hummer.
Три человека были доставлены в больницу. В столице введен план "Перехват".