Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 июня 2013, 04:26

Происшествия

В Москве в результате стрельбы пострадали три человека

В Москве три человека пострадали в ночь на понедельник в результате конфликта с применением травматического оружия.

Инцидент произошел примерно в 00.30 на пересечении Волгоградского проспекта с улицей Талалихина. Между двумя компаниями вспыхнула ссора, и члены одной из них открыли огонь из травматики, после чего скрылись на автомашине Hummer.

Три человека были доставлены в больницу. В столице введен план "Перехват".

стрельба травматическое оружие Волгоградский проспект перестрелки чп

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика