Россиянин Чуркин завоевал серебро на Паралимпиаде в толкании ядра

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Российский легкоатлет Алексей Чуркин завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Спортсмен показал результат 11,31 метра.

Золотую медаль завоевал китаец Лю Ли с результатом 12,97 метра. Бронзу взял Мухаммед Аль-Машайхи из Омана (10,84). Соревнования проходили в категории F32, в которой выступают лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Таким образом, на счету российских спортсменов 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды.

Ранее медали команде Паралимпийского комитета России (ПКР) принесли Наталья Буткова (серебро в 50-метровке брассом), Валерия Шабалина (золото на дистанции в 200 метров комплексным плаванием) и Андрей Николаев (золото на 400 метрах вольным стилем).