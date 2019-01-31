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11:20

Малкин подрался во время матча и отметился 600-й передачей

спорт

11:20

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Фото: ТАСС/Eric Canha

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с игроком "Тампы-Бэй" Стивеном Стэмкосом в матче Национальной хоккейной лиги.

Драка произошла в начале третьего периода при счете 4:0. После обмена ударами Малкину удалось повалить соперника на лед, после чего судьи разняли игроков. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафного времени.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Питтсбурга". В активе Малкина два голевых паса, которые сделали его четвертым игроком в истории клуба, отдавшим 600 результативных передач в матчах НХЛ. Впереди него по этому показателю Марио Лемье (1033 передачи), Сидни Кросби (741) и Яромир Ягр (640).

В конце января форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 1179-е очко в матчах НХЛ и повторил установленный Сергеем Федоровым рекорд результативности среди российских игроков.

спорт

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