Малкин подрался во время матча и отметился 600-й передачей

Фото: ТАСС/Eric Canha

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с игроком "Тампы-Бэй" Стивеном Стэмкосом в матче Национальной хоккейной лиги.

Драка произошла в начале третьего периода при счете 4:0. После обмена ударами Малкину удалось повалить соперника на лед, после чего судьи разняли игроков. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафного времени.

The rare fight between Stamkos and Malkin 👀 pic.twitter.com/A2BW04Sz9n — The Hockey Hangout (@HockeyHangout) 31 января 2019 г.

Встреча закончилась со счетом 4:2 в пользу "Питтсбурга". В активе Малкина два голевых паса, которые сделали его четвертым игроком в истории клуба, отдавшим 600 результативных передач в матчах НХЛ. Впереди него по этому показателю Марио Лемье (1033 передачи), Сидни Кросби (741) и Яромир Ягр (640).

В конце января форвард "Вашингтона" Александр Овечкин набрал 1179-е очко в матчах НХЛ и повторил установленный Сергеем Федоровым рекорд результативности среди российских игроков.