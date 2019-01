Малкин подрался во время матча и отметился 600-й передачей

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин подрался с игроком "Тампы-Бэй" Стивеном Стэмкосом в матче Национальной хоккейной лиги.

Драка произошла в начале третьего периода при счете 4:0. После обмена ударами Малкину удалось повалить соперника на лед, после чего судьи разняли игроков. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафного времени.

The rare fight between Stamkos and Malkin 👀 pic.twitter.com/A2BW04Sz9n