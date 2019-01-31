Кержаков впервые увидел сына после визита приставов. Милана пока против новых встреч

Экс-нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков впервые увидел сына с тех пор, как мать мальчика, Милана Тюльпанова, забрала его в компании приставов. Об этом он рассказал порталу Москва 24.
"Один раз мне дали его увидеть, – говорит экс-футболист, – 19 января. У меня есть возможности, под разными предлогами мне не дают. Мне отказывают, я каждый день прошу".
Адвокат Кержакова, Татьяна Стукалова, подтвердила: жена футболиста плохо идет на контакт. "Александр как отец каждый день пытается видеться с ребенком, пытается, общается с матерью, чтобы она разрешала ему это делать, – объяснила защитник. – Но она плохо идет на контакт, и каждый раз – отговорки, и ребенка видеть не дает".
В свою очередь Милана Тюльпанова пояснила порталу, что она против встреч Кержакова с сыном до окончания психологической экспертизы, назначенной обоим родителям Петроградским судом. "Дабы никаких провокаций не создавалось с его стороны, я пока не приветствую его визиты", – объяснила девушка.
Жена экс-футболиста Кержакова забрала общего сына
Следующее заседание суда по громкому бракоразводному процессу состоится после того, как будут готовы результаты психологической экспертизы Кержакова и Тюльпановой. Исследование должно будет ответить на семь вопросов, в том числе страдают ли оба родителя наркоманией и какова действительно их привязанность к ребенку.
Адвокат Миланы Александр Добровинский отметил, что их сторона готова на мировое соглашение в суде на определенных условиях. "Ребенок постоянно проживает с матерью, а Александр будет видеть его в те дни, в которые мы договоримся", – пояснил правозащитник порталу предложение жены футболиста. По словам юриста, "сторона Кержакова не готова к примирению".
Напомним, супруги ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. Суд постановил, что полугодовалый Артемий на время развода должен проживать с матерью. Поэтому 15 декабря в компании матери и судебных приставов Милана Тюльпанова приехала домой к Кержакову и увезла сына.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.