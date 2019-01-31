Кержаков впервые увидел сына после визита приставов. Милана пока против новых встреч

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Экс-нападающий сборной России и "Зенита" Александр Кержаков впервые увидел сына с тех пор, как мать мальчика, Милана Тюльпанова, забрала его в компании приставов. Об этом он рассказал порталу Москва 24.

"Один раз мне дали его увидеть, – говорит экс-футболист, – 19 января. У меня есть возможности, под разными предлогами мне не дают. Мне отказывают, я каждый день прошу".

Адвокат Кержакова, Татьяна Стукалова, подтвердила: жена футболиста плохо идет на контакт. "Александр как отец каждый день пытается видеться с ребенком, пытается, общается с матерью, чтобы она разрешала ему это делать, – объяснила защитник. – Но она плохо идет на контакт, и каждый раз – отговорки, и ребенка видеть не дает".

В свою очередь Милана Тюльпанова пояснила порталу, что она против встреч Кержакова с сыном до окончания психологической экспертизы, назначенной обоим родителям Петроградским судом. "Дабы никаких провокаций не создавалось с его стороны, я пока не приветствую его визиты", – объяснила девушка.



Жена экс-футболиста Кержакова забрала общего сына

Следующее заседание суда по громкому бракоразводному процессу состоится после того, как будут готовы результаты психологической экспертизы Кержакова и Тюльпановой. Исследование должно будет ответить на семь вопросов, в том числе страдают ли оба родителя наркоманией и какова действительно их привязанность к ребенку.

Адвокат Миланы Александр Добровинский отметил, что их сторона готова на мировое соглашение в суде на определенных условиях. "Ребенок постоянно проживает с матерью, а Александр будет видеть его в те дни, в которые мы договоримся", – пояснил правозащитник порталу предложение жены футболиста. По словам юриста, "сторона Кержакова не готова к примирению".

Отметим, ранее адвокат Александра Кержакова заявляла, что Тюльпанова отказалась от мирового соглашения.

Напомним, супруги ведут бракоразводный процесс с мая 2018 года. Суд постановил, что полугодовалый Артемий на время развода должен проживать с матерью. Поэтому 15 декабря в компании матери и судебных приставов Милана Тюльпанова приехала домой к Кержакову и увезла сына.