Фото: AP/TASS/Antonio Calanni
Итальянский голкипер французской футбольной команды "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Об этом пишет ТАСС.
Церемония вручения премии состоялась в парижском театре "Шатле". Второе место в голосовании получил сенегалец Эдуар Менди, третье – словенец Ян Облак.
22-летний Доннарумма летом стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. Его признали лучшим игроком турнира.
В сезоне-2020/21 голкипер защищал цвета итальянского "Милана". Он сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в 15 из них вратарь не пропустил ни одного мяча.
В июле текущего года Доннарумма перешел в ПСЖ в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне итальянец сыграл восемь матчей, в двух из них он не пропустил голов.
Ранее стало известно, что в полуфинале плей-офф сборная России поборется за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года с командой Польши. Россия примет поляков на своем поле.
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