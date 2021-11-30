Фото: AP/TASS/Antonio Calanni

Итальянский голкипер французской футбольной команды "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма получил приз лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии журнала France Football. Об этом пишет ТАСС.

Церемония вручения премии состоялась в парижском театре "Шатле". Второе место в голосовании получил сенегалец Эдуар Менди, третье – словенец Ян Облак.

22-летний Доннарумма летом стал победителем чемпионата Европы в составе сборной Италии. Его признали лучшим игроком турнира.

В сезоне-2020/21 голкипер защищал цвета итальянского "Милана". Он сыграл в 48 матчах во всех турнирах, в 15 из них вратарь не пропустил ни одного мяча.

В июле текущего года Доннарумма перешел в ПСЖ в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне итальянец сыграл восемь матчей, в двух из них он не пропустил голов.

Ранее стало известно, что в полуфинале плей-офф сборная России поборется за право выступить на чемпионате мира по футболу 2022 года с командой Польши. Россия примет поляков на своем поле.