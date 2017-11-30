Макларен призвал МОК применить к России коллективную санкцию

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Канадский юрист Ричард Макларен, два доклада которого стали главными обвинительными документами по "русскому делу" в МОК и других спортивных инстанциях, прокомментировал вопрос о возможном недопуске российской сборной к участию в Олимпиаде 2018 года. Ранее именно доклад, подготовленный Маклареном, повлиял на решение дисциплинарной комиссии МОК отнять у ряда российских олимпийцев медали, завоеванные на ОИ-2014 в Сочи.

В интервью изданию "Спорт-Экспресс", Макларен ответил на вопрос о том, должен ли МОК, по мнению юриста, допустить Россию к участию в Олимпийских играх в Пхенчхане.

"На мой взгляд, тут должна быть применена некая коллективная санкция. Какая конкретно – очень сложный вопрос". − заявил Макларен, подчеркнув, что это решать не ему, а МОК.

По словам Макларена, санкции необходимо применить не только против конкретных спортсменов, уличенных в нарушениях правил во время ОИ в Сочи, но и против всей сборной. На вопрос о том, сочтет ли он поражением, если на Олимпиаде 2018 года все же прозвучит гимн РФ и будет поднят ее флаг, юрист ответил, что "национальные гимн и флаг являются важнейшими частями Олимпийских игр". "Я не знаю, что конкретно нужно сделать в данном случае. Пусть решает МОК: будет на Играх в Пхенчхане, как всегда, или нет", − заключил Макларен.

МОК примет решение о том, будет ли сборная России участвовать в ОИ-2018 в Пхенчхане, на заседании 5 декабря.

Ранее члены комиссии МОК во главе с Денисом Освальдом постановили отстранить от соревнований ряд российских бобслеистов, биатлонистов и скелетонистов. Это решение вызывало возмущение в спортивном сообществе. Отстраненные МОК бобслеисты обратились с открытым письмом к Владимиру Путину.. В нем они попросили главу государства помочь разрешить ситуацию с дисквалификацией.