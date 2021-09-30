Чемпионат Европы по ВМХ-фристайлу пройдет в Москве

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Чемпионат Европы по ВМХ-фристайлу в 2021 году пройдет в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Федерации велосипедного спорта РФ Вячеслава Екимова.

"Европейский союз велосипедистов подтвердил, что чемпионат Европы состоится в Москве в этом году. Планируется, что он пройдет 13–14 ноября", – отметил Екимов.

ВМХ-фристайл – самая молодая олимпийская дисциплина велоспорта. Она дебютировала на Олимпиаде в Токио.

Ранее сообщалось, что футбольное поле в столичном парке "Яуза" будет открыто круглый год. Спортивная арена площадью свыше 4 400 квадратных метров оборудована системой обогрева.