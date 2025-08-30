Минское "Динамо" сыграет с ЦСКА в финале Кубка мэра Москвы по хоккею

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Минское "Динамо" победило московское "Динамо" со счетом 3:2 в матче Кубка мэра Москвы по хоккею, сообщает ТАСС.

Голами отметились Вадим Мороз, Сэм Энас и Виталий Пинчук.

Минский клуб вышел в финал турнира, где встретится со столичным ЦСКА. Матч пройдет в воскресенье, 31 августа. В этот же день московское "Динамо" сыграет с китайским клубом "Шанхайские драконы" в игре за третье место.

Встреча за пятое место пройдет между московским "Спартаком" и нижегородским "Торпедо".

Ранее сообщалось, что ЦСКА обыграла "Шанхайских драконов" в матче Кубка мэра Москвы. Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу московской команды.

Со стороны ЦСКА голами отметились Ярослав Яппаров, Иван Янченко, Виталий Абрамов и Денис Гурьянов, а от "Шанхайских драконов" – Гейдж Куинни и Иван Чехович.

