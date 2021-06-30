В РФС прокомментировали доклад Черчесова о выступлении сборной России на Евро-2020

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в своем докладе о выступлении на Евро-2020, который был представлен на заседании технического комитета Российского футбольного союза (РФС), показал, что команда не уступила ни одному сопернику в плане физики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Михаила Гершковича.
"Черчесов на заседании технического комитета представил очень подробный отчет, он был основан на выкладках из тренировочного процесса, тестирования и оценках даже биохимического анализа крови. Все было представлено. Все эти цифры показывают то, что и так визуально было видно: мы в физическом плане не уступили никому", – сказал он.
Как отметил Гершкович, по общему мнению технического комитета РФС, провал российской сборной на чемпионате Европы обусловлен низким уровнем мастерства отечественных футболистов.
"Надо заниматься развитием детско-юношеского футбола, только тогда мы сможем получать нормальный приток футболистов", – указал он.
21 июня сборная России проиграла команде Дании в третьем матче группового этапа чемпионата Европы по футболу со счетом 4:1. Таким образом, подопечные Станислава Черчесова не смогли пробиться в плей-офф и закончили выступление на турнире.
Руководитель Минспорта РФ Олег Матыцин назвал выступление российской команды неудачным и сообщил, что с Российским футбольным союзом будет проведен анализ причин низкого результата.
Исполком РФС в ближайшее время оценит работу тренерского штаба сборной России на Евро-2020
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