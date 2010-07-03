"Челси" разгромил "Арсенал" и стал победителем футбольной Лиги Европы

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Футбольный клуб "Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4:1 в финальном матче Лиги Европы сезона-2018/19, сообщает ТАСС.

Важная встреча прошла на стадионе "Олимпийский" в Баку.

В составе победителей забивали Оливье Жиру, Педро Родригес и Эден Азар, у проигравших отличился Алекс Ивоби.

Оформивший дубль Азар был признан лучшим футболистом матча. Жиру, забивший 11 голов, стал лучшим бомбардиром турнира. Педро стал первым футболистом в истории, который забивал в финалах Лиги чемпионов, Лиги Европы и в матче за Суперкубок УЕФА.

Наставник "Челси" 60-летний итальянец Маурицио Сарри завоевал свой первый трофей в тренерской карьере.