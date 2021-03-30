Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" в матче Евролиги

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Московский ЦСКА обыграл петербургский "Зенит" со счетом 86:74 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге, самым результативным игроком встречи стал баскетболист "Зенита" Билли Бэрон, в активе которого 24 очка.

Сейчас ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице, одержав 21 победу при 10 поражениях. "Зенит" идет на восьмой строчке, имея в активе 17 побед в 31 матче.

Следующий матч в Евролиге ЦСКА проведет 2 апреля дома против подмосковных "Химок", "Зенит" в тот же день примет французский "Вийёрбан".

Ранее ЦСКА дома победил "Црвену Звезду" в матче Евролиги. Встреча завершилась со счетом 87:72 в пользу российской команды.