В Канаде заявили, что российские фигуристы не заслужили медаль ОИ в Пекине

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Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель, комментируя намерение Олимпийского комитета России (ОКР) обжаловать решение Международного союза конькобежцев (ISU) о лишении российских фигуристов золотых медалей командного турнира на Олимпиаде в Пекине, заявила, что спортсмены из РФ их не заслужили. Соответствующее заявление она опубликовала в соцсетях.

"Им дают бронзу, которую они не заcлуживают, потому что в cлучае, еcли один предcтавитель команды попадаетcя на допинге, вcя команда диcквалифицируетcя (во вcех видах cпорта. – Прим. ред.)", – передает "Газета.ру" слова экс-фигуристки.

Более того, бывшая спортсменка задалась вопросом, "что не так" с РФ, если она все равно считает решение несправедливым.

Ранее ISU изменил решение в отношении российских фигуристов по итогам ОИ-2022, присудив им бронзу вместо ранее завоеванного командного золота. Причиной тому стал обнаруженный в результатах анализов Камилы Валиевой допинг.

Между тем Валиеву отстранили от участия в международных соревнованиях на четыре года начиная с сентября 2021-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с Валиевой и фигуристами, в команде которых состояла девушка, заявил, что российская сторона считает решения несправедливыми. Россия, по его словам, намерена защитить права российских атлетов.



Призовые выплаты российских фигуристов пересматривать не будут – Песков