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Спорт

29 декабря, 23:48

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили – СМИ

спорт

Фото: Zuma\TASS/Joel Marklund

Молодежный чемпионат мира по хоккею будет отменен. Такое решение принял совет Международной федерации хоккея, передает ТАСС со ссылкой на информацию источника.

Он уточнил, что такое решение было принято после случаев заражения коронавирусом в некоторых командах.

Ранее сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче молодежного чемпионата мира против команды Словакии. Подобное решение было принято после случая заражения коронавирусом в команде. Положительный тест сдал нападающий россиян Матвей Мичков.

До этого по той же причине была отменена встреча молодежных сборных США и Швейцарии. Техническое поражение тогда присудили американской команде, два игрока которой заболели COVID-19.

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