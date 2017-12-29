Российская молодежка обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира по хоккею

Фото: ТАСС/Елена Руско
Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) одержала победу над командой Белоруссии, обеспечив себе выход в плей-офф чемпионата мира. Третий поединок в группе, состоявшийся в в американском Баффало (штат Нью-Йорк) завершилась со счетом (5:2) в пользу россиян.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алексей Полодян (11-я минута), Герман Рубцов (13), Клим Костин (24, 48) и Артур Каюмов (45). За белорусскую команду отличились Дмитрий Дерябин (42) и Сергей Пищук (51).
Сборная России набрала девять очков и возглавила турнирную таблицу группы В. В заключительном матче группы В команда Валерия Брангина 1 января сыграет с командой Швеции.
Молодежный чемпионат мира в Баффало завершится 5 января.
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