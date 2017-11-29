Песков рассказал о цели допинговых скандалов с российским спортсменами

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Целью допинговых скандалов вокруг российских спортсменов является поддержание антироссийской компании, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, хорошо известна последовательная линия Владимира Путина на недопустимость применения допинга в спорте, сообщает ТАСС.
Также, отмечает пресс-секретарь, руководство страны неоднократно заявляло о полном отрицании любой государственной поддержки применения допинга, а спортивные функционеры по поручению Путина широко сотрудничают с международными организациями в этой сфере.
"Но несмотря на такую открытость российской стороны, есть сторонники нагнетания ситуации и ее использования для дальнейшего раскручивания антироссийского маховика", – сказал Песков.
Ранее автор доклада о допинге в российском спорте Ричард Макларен прокомментировал реакцию российского государства относительно его работы, отметив, что у него иногда складывается впечатление, что чиновники вообще не читали представленные документы.
Также Макларен подтвердил подлинность информации бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которую тот предоставил для расследования программы государственной поддержки применения допинга в России.
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