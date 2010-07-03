Ученые назвали лучшее время для бега

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Специалисты Великобритании из университетов Бата и Бирмингема провели исследования, определив лучшее время для бега. Результаты исследований опубликованы в Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

В ходе эксперимента специалисты отобрали мужчин-добровольцев, разделив их на две группы. Участники из первой группы завтракали до тренировки, а из второй – после нее. У всех испытуемых был избыточный вес.

По итогам результатов выяснилось, что та группа людей, которая занималась бегом на голодный желудок, вдвое больше сжигала калорий по сравнению с теми, кто перекусывал перед тренировкой.

Результаты эксперимента объяснил профессор Хавьер Гонсалес из университета Бата. По его словам, когда люди голодают в течение ночи, у них во время тренировок снижается уровень инсулина, что позволяет организму расходовать больше жира.

"Важно то, что это не повлияло на потерю веса, но значительно улучшило общее состояние их здоровья", – добавил доктор Гонсалес.

В свою очередь, доктор Гарет Уоллис из университета Бирмингема добавил, что занятия спортом при голодном желудке заставляют организм переключиться на собственные источники энергии, в этот момент организм начинает интенсивно сжигать жиры.

Ранее сообщалось, что при ежедневной ходьбе быстрым шагом можно снизить риск ранней смерти. Специалисты пришли к выводу, что подвижный образ жизни может продлить жизнь на 73 процента. Если же человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении, то риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза.

