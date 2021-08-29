В Кремле прокомментировали победу россиян на ЧМ по пляжному футболу

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Выступление российской сборной на чемпионате мира по пляжному футболу в Москве достойно восхищения. Об этом в беседе с изданием "Спорт-Экспресс" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Спорт прекрасен тем, что там все однозначно! Или ты чемпион, или нет! Ребята стали чемпионами. Это достойно восхищения!", – сказал представитель Кремля.

Российские спортсмены ранее одержали победу в финале мундиаля: они обыграли японцев со счетом 5:2. Для России это уже третья победа в первенстве. Так, в 2011 году команда в финальном матче обыграла бразильцев, а в 2013 году – испанцев.

Бронза нынешнего чемпионата досталась швейцарцам. В матче за третье место они обыграли сборную Сенегала со счетом 9:7.

