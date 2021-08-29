Сборная России выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста любительской команды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с гибелью футболиста любительского клуба "Красная Звезда" Александра Шишмарева. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале национальной команды.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким Александра Шишмарева", – заявляется в сообщении.

Вратарь команды "Красная Звезда" из Советска Шишмарев скончался во время товарищеского матча после полученной травмы.

Сообщалось, что травма была получена после столкновения. Спортсмену оперативно оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Калининградская областная федерация футбола выразила соболезнования родным и близким погибшего игрока.