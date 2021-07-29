В спорткомплексе "Лужники" проведут матч между Россией и Хорватией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
На большой спортивной арене "Лужников" пройдет матч футбольных сборных России и Хорватии. Он запланирован на 1 сентября. 31 июля "Лужникам" исполняется 65 лет, сообщили в пресс-службе спортивного комплекса.
Торжественное открытие состоялось 31 июля 1956 года спустя 450 дней после начала строительства. На церемонии присутствовали 100 тысяч зрителей.
"За годы, прошедшие с этого момента, спорткомплекс пережил три масштабные реконструкции, принял и организовал огромное количество спортивных событий, провел фестивали и концерты с участием мировых музыкальных звезд. И всегда "Лужники" оставались верны своей основной миссии – быть местом притяжения москвичей и гостей города, универсальной и самой престижной площадкой страны, незаменимым для города многофункциональным общественным пространством", – говорится в сообщении.
Масштабную реконструкцию "Лужников" провели перед чемпионатом мира по футболу 2018 года в России. Преобразования коснулись всех крупных спортивных объектов комплекса, инфраструктуры и территории, напомнили в пресс-службе. При возведении новых объектов принципиальным моментом при проектировании остается соответствие общей архитектурной концепции спорткомплекса, чтобы сберечь дух и стиль этого уникального места, отметили там.
"Помимо Аквакомплекса – круглогодичного курорта в центре Москвы – в "Лужниках" построен Дворец гимнастики, где проходят соревнования по самым разным видам спорта, строятся и реконструируются сразу несколько спортивных сооружений. Среди них Универсальный спортивный зал "Дружба", Ледовый дворец "Кристалл", теннисный клуб и Международный центр самбо и бокса", – рассказали в пресс-службе.
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