Дзюба ответил на вопрос о возможной политической карьере

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба после матча с "Енисеем" ответил на вопрос о возможной политической карьере.

"Я пока футболист. И теперь очень хочу стать чемпионом России", – цитирует спортсмена "Матч ТВ".

Нападающий рассказал и о праздновании гола в ворота красноярского клуба, когда он традиционно отдал честь после удачной атаки. По его словам, он может продолжить так делать и дальше, назвав это своей фишкой.

Встреча между "Зенитом" и "Енисеем", прошедшая в Тюмени, завершилась со счетом 2:0 в пользу питерского клуба.