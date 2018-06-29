Моуринью рассказал, кто из футболистов может удивить на ЧМ-2018

Фото: АР/Miguel Morenatti

Футбольный тренер Жозе Моуринью рассказал, какие игроки могут удивить зрителя на чемпионате мира в России. Он отметил, что не стоит ждать сюрпризов от неизвестных игроков.

"Разумеется, забивая на столь крупном турнире, как мундиаль, форвард становится центром всеобщего внимания. Отличным примером здесь может быть Негрете, который стал автором гола "ножницами" в ворота сборной Болгарии в 1986 году", – цитирует эксперта RT. По его словам, событие сделало из мексиканца в настоящую звезду футбола. А до него он не показывал выдающихся результатов.

Успех в турнире уже завоевал Криштиану Роналду, получивший звание лучшего бомбардира в истории европейских сборных. Он стал нападающим, забившим больше всего голов в играх за национальную сборную.