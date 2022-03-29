Аналитики назвали самых активных пользователей фитнес-маркетплейса в Москве

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Аналитики МТС назвали самых активных пользователей фитнес-маркетплейса GOGYM – сервиса поминутной оплаты занятий в спортзалах Москвы без покупки абонемента. Ими стали москвичи в возрасте от 25 до 34 лет.
В приложении можно выбрать любой удобный по расположению и виду активности спортклуб и оплатить только проведенное время поминутно. Ходить можно на любые занятия в кардиозону, бассейн, spa-зону и на групповые тренировки. В МТС рассказали, что пользователям сервиса удалось существенно сэкономить на занятиях спортом: стоимость разового посещения через приложение обходится на 25–50% дешевле, чем по абонементу.
"Приложение GOGYM, относящееся к lifestyle-продуктам МТС, позволяет сохранять хорошую физическую и эмоциональную форму, разумно распоряжаться временем и финансами. Такое приложение становится еще более актуальным после снятия ограничений, когда люди стали возвращаться в спортзалы", – отметил директор по конвергентным продуктам и маркетингу Московского региона МТС Павел Плясенко.
Кроме того, аналитики выяснили, что самому возрастному спортсмену-мужчине 78 лет, женщине – 60. Приложением чаще пользуются мужчины (70%), чем женщины (30%). Наиболее популярные фитнес-клубы расположены в Западном и Центральном административных округах Москвы, подмосковных Мытищах и Одинцове.
Согласно результатам опроса в приложении, в основном москвичи занимаются спортом в обеденный перерыв или вечером после работы – с 18 до 21 часа. В выходные дни выбирают время после 13 и до 20 часов. Тренировка в среднем занимает около 80 минут. Пятая часть пользователей посетила фитнес-клуб именно благодаря приложению, а больше половины респондентов (55%) не планируют менять поминутную оплату на абонемент.
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