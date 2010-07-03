Более тысячи человек обеспечат порядок в Москве на матче ЦСКА – "Уфа"

Более тысячи сотрудников служб безопасности обеспечат порядок на матче 21-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Уфой", который пройдет на "ВЭБ Арене" 31 марта, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
Планируется задействовать порядка 700 сотрудников полиции и Росгвардии и более 500 работников частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб.
На нарушителей порядка могут составить протоколы об административном правонарушении, что может привести к запрету на посещение официальных спортивных соревнований, предупредили в департаменте.
ЦСКА занимает 2-ю строчку в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Зенита" на 5 очков. "Уфа" располагается на предпоследнем – 15-м месте.
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