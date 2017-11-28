Определились победители первенства Москвы по шахматам

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Итоги первенств Москвы по шахматной композиции, классическим шахматам и рапиду подвели 26 ноября в РГСУ.
"Первенство Москвы является самым важным турниром среди столичных юных шахматистов, – рассказал президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата. – По итогам турнира формируется юношеская сборная Москвы, просматривается ближайший резерв. Важно отметить, что это крупнейший турнир среди детей по количеству участников – более 2000 детей".
В самой старшей возрастной категории среди юношей до 19 лет первое место занял Артем Галактионов, набрав 9,5 очков из 11. Он на два очка опередил занявшего второе место Павла Чилингаряна.
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Юных спортсменов, отличившихся в первенстве Москвы по классическим шахматам, рапиду и шахматной композиции наградили в воскресенье в актовом зале РГСУ. Напомним, что соревнования проходили с 5 по 26 ноября и собрали около 400 участников. Награды в этот день также были вручены победителям и призерам XXX Московских студенческих спортивных игр, проходивших в РГСУ в октябре.
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