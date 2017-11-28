Определились победители первенства Москвы по шахматам

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Итоги первенств Москвы по шахматной композиции, классическим шахматам и рапиду подвели 26 ноября в РГСУ.

"Первенство Москвы является самым важным турниром среди столичных юных шахматистов, – рассказал президент Шахматной федерации Москвы Владимир Палихата. – По итогам турнира формируется юношеская сборная Москвы, просматривается ближайший резерв. Важно отметить, что это крупнейший турнир среди детей по количеству участников – более 2000 детей".

В самой старшей возрастной категории среди юношей до 19 лет первое место занял Артем Галактионов, набрав 9,5 очков из 11. Он на два очка опередил занявшего второе место Павла Чилингаряна.

Юных спортсменов, отличившихся в первенстве Москвы по классическим шахматам, рапиду и шахматной композиции наградили в воскресенье в актовом зале РГСУ. Напомним, что соревнования проходили с 5 по 26 ноября и собрали около 400 участников. Награды в этот день также были вручены победителям и призерам XXX Московских студенческих спортивных игр, проходивших в РГСУ в октябре.