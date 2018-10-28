"Спартак" рассматривает Карпина как кандидата на пост главного тренера − СМИ

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Московский футбольный клуб "Спартак" рассматривает в качестве кандидатуры на пост главного тренера Валерия Карпина, который сейчас тренирует игроков "Ростова". Об этом пишет "Спорт-Экспресс".

По данным издания, представители столичного клуба планируют встретиться с Карпиным и обсудить этот вопрос 28 октября. Руководство "Спартака" связывалось с главным тренером команды из Ростова-на-Дону еще до матча между "Ростовым" и "Анжи", который прошел 27 октября, уточняет издание.

Кроме того, сообщается, что в "Ростове" знают о переговорах наставника клуба с представителями красно-белых. При этом в контракте Карпина нет пункта об отступных.

В то же время, по информации СМИ, "Спартак" также заинтересован в кандидатуре тренера тульского "Арсенала" Олега Кононова, хотя пока у московского клуба не получается договориться о сумме компенсации с руководством "Арсенала".