Парсонс заявил, что МПК верил в возможность прибытия афганских спортсменов на Игры

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Члены Международного паралимпийского комитета (МПК) до конца сохраняли надежду на возможность безопасной доставки афганских паралимпийцев в Токио. Об этом сообщает пресс-служба МПК со ссылкой на главу организации организации Эндрю Парсонса.
"Двенадцать дней назад нам сообщили, что паралимпийская сборная Афганистана не может поехать в Токио, эта новость потрясла сердца всех участников паралимпийского движения и ударила по обоим спортсменам. Это объявление положило начало глобальной операции, которая привела к их безопасной эвакуации из Афганистана и благополучному прибытию в Токио", – заявил Парсонс.
Спортсменов вывезли в Париж через Дубай, а после из столицы Франции их доставили в Японию. По прибытии в страну, атлеты прошли въездные процедуры в отдельной части аэропорта, которая была закрыта для посторонних.
"Мы всегда знали, что существует малая вероятность того, что оба спортсмена смогут принять участие в Паралимпиаде, поэтому афганский флаг был выставлен на церемонии открытия во вторник. Как и все спортсмены на Паралимпиаде, мы никогда не теряли надежды, и теперь, когда Закия и Хоссейн находятся в Паралимпийской деревне вместе с 4 403 другими паралимпийцами, все это демонстрирует замечательную силу спорта", – отметил глава МПК.
Тхэквондистка сборной Афганистана Закия Худадади и легкоатлет Хоссейн Расули прибыли в Токио 28 августа для участия в Играх. По информации Киодо, эвакуация спортсменов из Афганистана была проведена при поддержке МПК, Управления верховного комиссара по делам беженцев (УВКБ) ООН, а также ряда государств, в числе которых Великобритания, Австралия и Франция.
"Мы продолжим тесно сотрудничать с Закией, Хоссейном и делегацией, чтобы обеспечить необходимую помощь и поддержку как во время Паралимпийских игр в Токио, так и после них", – подчеркнул Парсонс.
Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.
Ранее стало известно, что по итогам четвертого соревновательного дня российские спортсмены занимают третью строчку в медальном зачете (13-7-20). На первом месте находится команда Китая (29-21-26), на втором расположились британцы (16-12-15).
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