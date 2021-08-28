Фото: Москва 24/Никита Симонов
Бывший главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Валерий Газзаев оценил шансы "Спартака" в Лиге Европы. Об этом экс-наставник рассказал в интервью изданию "Спорт-Экспресс".
По мнению Газзаева, "Спартак" не сможет выйти из группы и продолжить борьбу в турнире.
"Учитывая, как "Спартак" выглядит в последнее время, я думаю, что у них нет никаких шансов", – подчеркнул специалист.
Экс-наставник ЦСКА обратил внимание на отсутствие качества игры у красно-белых.
"Нет отношения футболистов к результату", – добавил Газзаев.
В пятницу, 27 августа, была проведена жеребьевка группового этапа Лиги Европы. По ее результатам московский "Спартак" попал в группу C.
Уточнялось, что красно-белые на групповой стадии турнира сыграют с итальянским "Наполи", английским "Лестером" и польской "Легией".
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