Алаев покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

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Президент Российской премьер-лиги, вице-президент Российского футбольного союза Александр Алаев покинет пост председателя УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Алаев принял участие в исполкоме УЕФА в швейцарском городе Ньоне в среду, 28 июня.

"В УЕФА очень положительно отреагировали на мой приезд, пообщались с коллегами, в том числе неформально. Что касается официальной части, то сегодня отчитался по итогам своей работы за последние шесть лет, в УЕФА сейчас идет процесс формирования нового состава комитетов на цикл 2023–2027 годов", – сказал Алаев.

По его словам, он не станет выдвигаться на новый срок председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу и на пост генсекретаря РФС из-за изменения рода деятельности. Это решение было принято совместно с коллегами из администрации союза.

Алаев подчеркнул, что продолжит деятельность в другом комитете УЕФА, сопряженном с действующей работой.

Уточняется, что Алаев занимает должность председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года.

Ранее сообщалось, что французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" уволил главного тренера Кристофера Гальтье. О принятом решении уже экс-тренера уведомил советник по футбольным вопросам клуба Луиш Кампуш.