"Спартак" планирует построить новый спорткомплекс

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столичном районе Тушино планируют возвести спортивный комплекс, который сможет вместить 12 тысяч зрителей. Строительством займется футбольный клуб "Спартак".

"Думаем, рынком эта идея будет воспринята положительно. Экономическая эффективность объекта будет интересной", – цитирует ТАСС вице-президента клуба Наиля Измайлова.

Красно-белым принадлежит стадион "Открытие-Арена" в Тушине. По словам Измайлова, клуб планирует выкупить у Минспорта тренировочную базу, которая была введена в эксплуатацию в апреле 2017 года. Помимо футбольных полей, инфраструктура включает одноэтажное здание футбольной базы площадью 2,8 тысячи квадратных метров.