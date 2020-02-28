Комиссия Минспорта рассмотрит вопрос восстановления ВФЛА

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Министерство спорта РФ 2 марта обсудит вопрос восстановления аккредитации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом сообщает РИА Новости.

"Второго марта министерство спорта проведет заседание комиссии, на котором рассмотрит восстановление аккредитации ВФЛА. Надеюсь, ее полномочия в России будут полностью восстановлены", – заявил министр спорта Олег Матыцин.

Государственная аккредитация Федерации легкой атлетики была приостановлена до 1 марта. Поводом для данного решения стали допинговые скандалы.

Минспорта и Олимпийский комитет РФ рекомендовали руководству ВФЛА сложить и передать полномочия на проведение новых выборов правления организации. Президиум федерации сложил полномочия 3 февраля 2020 года.

На внеочередной выборной конференции федерации президентом был избран бывший вице-губернатор Воронежской области Евгений Юрченко.

